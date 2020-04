Da Carvico e Jersey Lomellina 10mila mascherine per l’ospedale di Bergamo

In un momento in cui l’emergenza sanitaria richiede l’utilizzo di tantissimi dispositivi medici, non sempre di facile reperibilità, “vogliamo compiere un gesto concreto di solidarietà e affetto ma soprattutto di gratitudine nei confronti di tutto il personale medico e sanitario che ogni giorno lotta senza sosta per salvarci la vita rischiando la propria” recita in una nota congiunta di Carvico Spa e Jersey Lomellina Spa.

“Noi di Carvico Spa e Jersey Lomellina Spa, vogliamo essere vicini alla nostra comunità e stringerci simbolicamente ma con affetto a tutto il territorio a cui da sempre siamo indissolubilmente legati – si legge in una nota diramata dall’azienda -. Le mascherine rappresentano per noi anche un simbolo di speranza nel futuro perché, proprio grazie all’impegno e all’attenzione di ognuno, potremo risollevarci al più presto, ancora più forti e uniti di prima”.