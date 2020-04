Auto nel fosso dopo scontro con furgone: conducente salvato dai vigili del fuoco

Dopo essersi scontrato con un furgone era finito con la sua auto in un fosse: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalla vettura e metterlo in salvo.

È successo nella mattinata di venerdì 24 aprile a Zanica, lungo via Crema: l’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, si è verificato attorno alle 9.30 all’incrocio con via Alcide De Gasperi.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due persone, un ragazzo di 23 anni e un uomo di 55: dopo lo scontro l’auto ha proseguito la sua corsa, finendo in un piccolo fossato in corrispondenza dell’ingresso dello spaccio alimentare Digeal.

Oltre alla Polizia Locale di Zanica, sul posto in pochi minuti sono arrivate anche due squadre dei vigili del fuoco, dal distaccamento di Dalmine e dal comando provinciale di Bergamo: a loro è toccato il compito di estrarre dall’auto il conducente, che era rimasto incastrato e ha riportato ferite giudicate con un codice giallo dagli operatori sanitari.