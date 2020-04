Vivi e lascia vivere, Pirati dei Caraibi o Salemme? La tv del 23 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 23 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi e Iaja Forte.

Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie a Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano… La famiglia si riorganizza, Laura reagisce, fa un incontro del tutto inaspettato, Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”, con Johnny Depp. Jack Sparrow e Barbossa partono insieme alla ricerca delle leggendaria fontana della giovinezza. Scopriranno però ben presto che anche Barbanera e sua figlia sono diretti verso la medesima destinazione…

RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Salemme, il bello della diretta – Di mamma ce n’è una sola”, una commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Maurizio Casagrande. Uno spettacolo sulle finzioni e sui paradossi, dove si mescolano dialetti diversi, dal napoletano arcaico a quello dell’entroterra campano, dalla parlesia (linguaggio codice dei musicisti napoletani) a vocaboli di fantasia. Nel cast insieme a Salemme, anche Ombretta Ciccarelli, Teresa Del Vecchio, Gino Monteleone, Andrea Di Maria, Mirea Flavia Stellato, Sergio D’Auria, Vincenzo Borrino, Franco Cortese, Massimo Andrei, Luana Pantaleo.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La 7 alle 21.15 “Piazzapulita”

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Baby Driver – Il genio della fuga”; su Italia 1 alle 21.10 “Bus 657”; su Rai4 alle 21.20 “Southpaw – L’ultima sfida”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Contract to kill”; su La5 alle 21.05 “5 appuntamenti per farla innamorare”; su Iris alle 21 “L’immortale” e su Italia2 alle 21.10 “In time”.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Fedora (Teatro alla Scala, 1993)”, di Umberto Giordano. Sul podio il maestro Gianandrea Gavazzeni, straordinaria la compagnia di canto dominata da Mirella Freni, recentemente scomparsa, e da Placido Domingo. Tra gli altri interpreti Alessandro Corbelli e Adelina Scarabelli. Regia di Alberto Puggelli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Ti spedisco in convento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.