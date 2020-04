La bella giornata di sole di ieri ha illuminato la giornata. Si bisserà? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione tende ulteriormente a rinforzare in area Mediterranea determinando tempo buono e soleggiato sul nord Italia e sulla Lombardia.

Giovedì 23 aprile 2020



Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con qualche cumulo nelle ore più calde sull’area Prealpina e Alpina. Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 21 e 23°C. Minime stazionarie e comprese tra 5 e 11°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venerdì 24 aprile 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Precipitazioni assenti ovunque.



Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 23 e 26°C. Minime in aumento e comprese tra 8 e 14°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Sabato 25 aprile 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con qualche cumulo nelle ore più calde sull’area Prealpina e Alpina. Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 25 e 28°C. Minime in aumento e comprese tra 10 e 15°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.