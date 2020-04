Foto, testimonianze e mappe: il 25 aprile online di Superbergamo

L’attività di Superbergamo non si ferma e in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, rilancia con un cartellone di iniziative in collaborazione con alcune realtà bergamasche per rivendicare e ricordare, nell’anno del 75° anniversario, donne e uomini che hanno combattuto e pagato con la propria vita per quei valori che stanno alla base della nostra libertà. Oggi la stessa solidarietà resistente viene messa in campo dai volontari e dalle volontarie di Superbergamo, delle staffette odierne, che in centinaia, ognuno con le proprie competenze e possibilità, assicurano la sicurezza di tutti e tutte, cibo, medicinali e vicinanza, soprattutto dove non arrivano i canali “tradizionali”.

Verrà caricato sulla pagina Facebook di Superbergamo materiale informativo, fotografie, brevi interviste riguardo l’esperienza delle staffette partigiane a cura di ISREC – Istituto bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea e circolo Barrio Campagnola.

Sarà inoltre pubblicata anche una mappa dei luoghi legati alla Resistenza a Bergamo: vie che vengono percorse inconsapevolmente ogni giorno e che portano un segno della storia.

Affinché la giornata del 25 aprile sia anche un momento di festa, seppur costretti a casa invece di ritrovarsi nelle piazze della città, sui canali di Bergamo Diffonde, la piattaforma di Ink Club e Edoné Bergamo con il supporto tecnico di Ink Club Radio, è proposto un palinsesto tutto dedicato alla Liberazione.

Si comincia alle 12 con la trasmissione dell’intervento della partigiana Angelica Cocca Casile “Non basta avere fatto la resistenza 18 mesi”, per proseguire alle 16 con la musica di Stefano Kino Ferri e Franco Scarpellini degli Arpioni e de I Peccatori. In questa occasione verrà presentata la versione corale della canzone partigiana Rosastela realizzata dai “Beoni del Maite”. Verrà anche presentato il progetto Superbergamo e proposte alcune interviste, come quelle a due volontarie speciali, la signora Santini e la signora Longhi, che ci racconteranno i loro ricordi di quel 25 aprile 1945. Alle 19 verranno trasmesse le letture di storie di staffette partigiane, grazie al materiale fornito da Isrec al circolo Barrio Campagnola e letto da attivisti e attiviste di Non Una Di Meno Bergamo e Bergamo Pride.

Alle 21 ancora musica con Elio Biffi, dei Pinguini Tattici Nucleari e dei Servi Disobbedienti, che porterà una proposta di canti partigiani e popolari riarrangiati per l’occasione.

Tutti gli interventi saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Clamore Bergamo e sull’evento Bergamo Diffonde Ancora e condivisi da Ink Club, Edoné e Superbergamo.

Per donare un kit spesa:

IBAN: IT53O0306909606100000159960 (causale: donazione kit solidale)

Satispay: tag.satispay.com/maite

Paypal: www.paypal.me/MaiteBergamo

Per inviare il proprio messaggio da allegare al kit: magazzino.super@gmail.com

Volontari/e

Se sei interessato a diventare volontario/a di SuperBergamo scrivi a a volontari.superbg@maite.it