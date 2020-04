Fermato a Mapello durante un controllo, ammette di essere irregolare: espulso

Quando gli agenti della polizia locale di Mapello l’hanno fermato per un normale controllo non ha tentato di scappare e ha subito ammesso di non avere i documenti in regola. Così, per un 26enne di origini marocchine sono subito scattate le manette.

Il ragazzo si aggirava nella zona del santuario della madonna di Prada nella mattinata di mercoledì 22 aprile. Ha attirato l’attenzione degli agenti che stavano pattugliando il territorio per evitare che i cittadini lascino la propria abitazione senza un valido motivo, violando la quarantena imposta dal decreto governativo.

Si è subito fermato all’alt dei vigili, spiegando poi che non aveva documenti ed era irregolare.

Gli agenti l’hanno portato in questura, dove hanno scoperto che il 26enne era stato identificato dalle forze dell’ordine in altre tre occasioni. È stato espulso dal territorio italiano.