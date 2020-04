Coronavirus, Foroni: “Dati buoni” e in bergamasca in 24 ore si registrano altri 98 contagiati

“La battaglia è ancora lunga anche se i dati sono buoni” afferma l’assessore alla Protezione Civile della Lombardia Pietro Foroni. “In 20 giorni siamo riusciti a ottenere un risultato importante. In 20 giorni abbiamo dimezzato i ricoverati in terapia intensiva per Covid, il 3 aprile eravamo al picco con quasi 1.400 ricoverati in terapia intensiva, oggi siamo sotto gli 800, a 790”.

I dati del bollettino odierno annunciano 98 nuovi contagi in bergamasca, che arrivano a quota 10946.

Ieri/oggi:

Contagi 69092/70165 + 1073

Ricoveri non Terapia intensiva 9692/9192 -500

Ricoveri in terapia intensiva 817/790 – 27

Decessi 12740/12940 + 200

Tamponi effettuati oggi: 12016

I casi per provincia /ieri/oggi:

Bergamo 10848/10946 + 98

Brescia 12178/12308 + 130

Como 2681/2764 + 83

Cremona 5706/5807 + 101

Lecco 2109/2132 + 23

Lodi 2787/2833 +46

Monza Brianza 4253/4317 +64

Milano 17000/17277 + 277 di cui 105 Mi città

Mantova 2977/3022 + 45

Pavia 3798/3874 +76

Sondrio 1012/1056 +44

Varese 2302/2340+ 38

In fase di verifica 1489