Una paziente di Zingonia: “Qui mi danno forza ed entusiasmo per recuperare”

Luisa è una signora di 63 anni residente in provincia di Bergamo. A causa di un incidente domestico ha subito un trauma alla testa. È quindi stata operata in ASST Papa Giovanni XXII. Di questo episodio Luisa non ricorda nulla. Dopo la degenza in ospedale è arrivata a febbraio in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Intensità di Zingonia. A lei abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza all’interno della struttura.

”Io, – spiega Luisa – ancora oggi, a distanza di mesi, non ricordo come sia avvenuto l’incidente domestico che ho avuto. Ci sto lavorando grazie all’aiuto di chi mi segue, ma, al momento, non riesco a ricordare nulla”.

Conosceva già la sede Habilita di Zingonia?

Ne avevo già sentito parlare molto bene in passato, ma non ci ero mai stata. Devo dire che le voci che avevo sentito corrispondevano al vero: io qui mi sto trovando davvero molto bene. In particolar modo con i fisioterapisti: grazie al loro lavoro e alla loro competenza mi hanno permesso di ottenere risultati che non avrei mai immaginato. Riescono a infondermi una grande sicurezza, mi stimolano nel modo giusto facendomi venir voglia di lavorare ogni giorno per poter tornare a camminare come facevo prima. E poi vorrei sottolineare il loro lato umano: tutto il personale è composto da persone molto gentili ed affettuose. Ammetto che ogni tanto, soprattutto all’inizio di questo mio percorso, mi sono fatta prendere un po’ dallo sconforto. Ora, invece, grazie ai risultati che ho raggiunto, sento nuovamente crescere la fiducia in me stessa.

Ha notato quindi dei miglioramenti nella sua condizione?

Sono migliorata davvero tanto. Appena arrivata non ero in grado di stare in piedi anche perché sono dimagrita molto nelle prime settimane dopo l’incidente.Piano piano ora sto recuperando anche il tono muscolare. Anche stamattina ho fatto diversi esercizi con la fisioterapista per riuscire a camminare meglio e mi sono sorpresa di quanto stessi andando meglio. Non pensavo nemmeno io di riuscire a migliorare così tanto. Sono consapevole che il percorso che devo affrontare è ancora lungo, ma tutte le persone che mi assistono mi trasmettono una grande forza ed entusiasmo. Oggi il dottor Digiacomo mi ha vista camminare e ha sottolineato il miglioramento che ho avuto. Sono proprio contenta.

Alberto Castelli, uno dei referenti dei fisioterapisti di Zingonia spiega che “la signora Luisa è seguita anche dalla nostra terapista occupazionale. Con lei effettua tutta una serie di esercizi che la aiutano a recuperare la familiarità con certi gesti quotidiani. Oggi, ad esempio, ha camminato in bagno e ha cominciato a lavarsi il viso in autonomia. Domani, invece, proverà a fare la doccia. Si tratta di piccoli passi fondamentali per riacquisire la capacità di movimento e di ripetizione di quei gesti quotidiani che ora non vengono più spontaneamente”.

“In certi momenti – prosegue la signora Luisa – ci si fa prendere anche dalla paura di cadere o di non farcela. Ma bisogna resistere, avere pazienza e andare avanti”.

Come ha vissuto dall’interno di una struttura sanitaria l’emergenza Coronavirus?

“Sinceramente non l’ho vissuta malissimo questa situazione. Non ho mai avuto paura di contagiarmi. Qui poi sono tutti attentissimi e continuano a farci raccomandazioni: usate la mascherina, lavatevi le mani, state a distanza…insomma, mi sento al sicuro, protetta”.

Ora che le visite dei parenti sono sospese riesce comunque a tenersi in contatto con i suoi cari?

Grazie alla neuropsicologa Nicole, ho ricevuto una bellissima sorpresa la vigilia di Pasqua: ho potuto vedere mia sorella che abita a Milano. Abbiamo fatto una videochiamata e mi sono emozionata molto, non me l’aspettavo per niente. Poi settimana scorsa abbiamo fatto un’altra telefonata e mi sono sentita anche con l’altra mia sorella. È stato un momento bellissimo.