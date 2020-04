Treviglio, sicurezza anche in tempi di quarantena: in arrivo 15 telecamere

La sicurezza prima di tutto, anche in tempi di quarantena. A Treviglio sono in arrivo quindici nuove telecamere per la videosorveglianza che l’amministrazione comunale ha scelto di posizionare in punti strategici del territorio.

Due telecamere a lettura targhe verranno piazzate in via Buonarroti e via Calvenzano, mentre tredici di ultima generazione, utili a potenziare il controllo del territorio, sono in fase di installazione nel parco di Largo Caprera (4), nel parco limitrofo all’Istituto “Tommaso Grossi” (4), all’ingresso della Scuola Elementare “Mozzi” in Via Vespucci (2) e al Centro Sportivo “Mazza” di via ai Malgari (3) e aree pertinenziali.