Tessere sanitarie scadute dal 1° gennaio: valide fino al 30 giugno

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che Regione Lombardia ha prorogato la validità al 30 giugno 2020 delle tessere sanitarie in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 a causa dell’emergenza coronavirus.

In caso di smarrimento, furto, ecc. delle tessere prorogate o in caso di tessere scadute prima del 1° gennaio 2020, gli sportelli di Scelta e Revoca dei Presidi Socio Sanitari delle ASST potranno stampare un documento provvisorio, mentre l’invio della nuova tessera plastificata potrà subire forti ritardi per via dell’emergenza in corso.

In caso di necessità il cittadino potrà anche accedere al portale www.sistemats.it e, previa autenticazione, stampare una tessera provvisoria con scadenza 30 giugno 2020.

La proroga delle tessere sanitarie non è valida per la Tessera Europea di Assicurazione Malattia – TEAM (posta sul retro della tessera sanitaria) e pertanto, in caso di necessità, l’assistito potrà contattare il Presidio Socio Sanitario Territoriale (sportelli Scelta/Revoca) di appartenenza per chiedere il certificato sostitutivo della TEAM.

I cittadini interessati sono invitati a tenere conto della proroga della validità delle tessere sanitarie al fine di non recarsi in questo periodo di emergenza legato al Covid-19 agli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST per chiederne il rinnovo.