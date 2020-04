Sindacati dei pensionati lombardi: “Urgente l’osservatorio sulle Rsa”

“È oggi più che mai necessario arrivare alla convocazione dell’Osservatorio Rsa in Regione Lombardia”. La richiesta arriva dalle segreterie dei pensionati di Cgil Cisl Uil Lombardia, che

da tempo chiedono all’assessorato e alla presidenza la possibilità di avere spazi istituzionali nei quali poter dar vita a un confronto da svolgere al di fuori dei clamori della cronaca quotidiana.

“La richiesta assume ancor di più i caratteri di urgenza – scrivono Valerio Zanolla, Emilio Didoné e Giuseppe Ippolito, per Spi, Fnp e Uilp – a seguito del Vostro recente Decreto che istituisce una Commissione di verifica della situazione in essere nelle Rsa in conseguenza della pandemia Covid 19. Al riguardo, siamo disponibili e interessati ad affrontare tutti i temi riguardanti le Residenze Sanitarie Assistenziali per contribuire alla costruzione di un percorso che porti a un nuovo modello socio – sanitario che affronti la vecchiaia di noi cittadini e che sia più adeguato alle esigenze della comunità di oggi, profondamente cambiate e diverse rispetto al recente passato. Sono temi che stiamo portando avanti da tempo come sindacato pensionati lombardo. Rinnoviamo quindi il nostro invito e la disponibilità al confronto auspicando si possa avviare un serio e trasparente dialogo con tutti i soggetti coinvolti”.