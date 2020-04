Prestito veloce di 25mila euro: il primo di Intesa Sanpaolo a un negozio di Bergamo

“Ho fatto richiesta lunedì, martedì ho firmato tutto in via telematica e stamattina alle 8.30 avevo 25 mila euro sul conto”. È la titolare di un negozio di abbigliamento nel cuore di Bergamo ed è la prima cliente di Intesa Sanpaolo ad aver ricevuto in città il prestito di 25mila euro garantito al 100% dal Fondo Pmi previsto dal cosiddetto Decreto Liquidità.

“Lunedì sono stata alla filiale di via Camozzi per chiedere del prestito, martedì mi sono collegata alla piattaforma on-line di Intesa Sanpaolo e in 72 ore ho avuto i soldi sul conto, anzi ho già iniziato a pagare i fornitori per una parte della collezione estiva che mi avevano consegnato – racconta la commerciante -. È davvero un sollievo per me, con quello che avevo sul conto sono riuscita a pagare affitto, bollette e dipendenti, mi restava la collezione estiva già consegnata, considerando che a metà febbraio avevo terminato tutto con i saldi. Sono molto soddisfatta, un prestito in sei anni ad un tasso basso ottenuto in così poco tempo. Mi ha rincuorato e sollevato da un peso enorme: non pagare i fornitori. Non vedo l’ora di riaprire e tornare ad incontrare le mie clienti”.

Il numero delle richieste pervenute alle banche per i prestiti fino a 25 mila euro garantiti al 100% dal Fondo PMI previsti dal cosiddetto Decreto Liquidità aumenta giorno per giorno. Intesa Sanpaolo, dopo avere registrato un download di oltre 70 mila domande nella giornata di lunedì, salite a 140 mila nella giornata di martedì.

Tito Nocentini

“Si tratta del primo finanziamento erogato a Bergamo e insieme ad altri già erogati in questi primi giorni anche in altre province, ci sembra un segnale di fiducia per ripartire – dichiara Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo –. Abbiamo predisposto sul sito internet di intesa Sanpaolo un processo semplice e veloce per inviare la richiesta direttamente via e-mail, che ci consente di erogare in tempi brevi la somma. stiamo registrando richieste principa lmente da parte di professionisti a partita Iva, commercianti e piccolissime aziende che hanno necessità di liquidità per pagare stipendi e fornitori”.