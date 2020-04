Il Policlinico San Pietro accanto ai futuri genitori con video consulti e visite “a distanza”

Il Policlinico San Pietro è accanto alle coppie che vogliono o hanno già intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita con video consulti e visite “a distanza”, anche in questa fase di emergenza sanitaria. Gli specialisti del Centro di Medicina della Riproduzione della struttura ospedaliera, che è stata in prima linea in queste settimane contro il Covid 19, infatti fin dall’inizio si sono messi a disposizione dei futuri genitori per non far mancare il loro supporto, vicinanza e professionalità.

“I pazienti si sono sentiti molto disorientati: come tutti, vivono una fase di paura e incertezza, ma oltre a temere il COVID-19 come fonte di malattia, hanno dovuto abbandonare il percorso di ricerca di un figlio, già difficoltoso” – sottolinea il dottor Andrea Borini del Centro di Medicina della Riproduzione del Policlinico San Pietro. “Abbiamo pensato quindi di chiedere a tutti i nostri medici di rendersi disponibili a continuare a stare al fianco dei pazienti tramite gli strumenti digitali disponibili: email, come sempre, ma anche colloqui su altre piattaforme digitali. Lo abbiamo sempre fatto, ma solo come primissimo passo nel mondo della fertilità, per evitare magari a chi ci contattava dall’estero di dover venire fisicamente anche solo per chiarire qualche dubbio. In questa emergenza, invece, abbiamo deciso di offrire le prime consulenze a tutti coloro che desiderano cominciare il percorso con noi e abbiamo attivato adeguati strumenti e l’organizzazione di back office necessaria per poter erogare questa prestazione. Questo ci ha permesso non interrompere il dialogo con i pazienti, attuali e potenziali”.

E l’impegno di telemedicina continuerà anche ora che l’emergenza sembra dare un po’ di tregua, grazie alla piattaforma di teleconsulti che sarà a breve attivata per Smart Clinic di Stezzano (struttura sanitaria ambulatoriale degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi). Oltre alla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche, all’interno della piattaforma dedicata, sono disponibili numerosi servizi per il paziente: la sezione Documenti, uno spazio virtuale e privato dove il paziente può salvare la propria documentazione medica; il servizio Reminder per appuntamenti, terapie e follow-up; il collegamento con le segreterie mediche degli specialisti dell’Ospedale. “Il digitale e la cosiddetta e-health ci farà compagnia molto a lungo e sono contento che i miei colleghi abbiano subito dato la loro disponibilità, capendo quanto conti per i pazienti sentirci vicini”.