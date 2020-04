Dona un caffè per il Gruppo San Donato: Settecento in campo contro il Coronavirus

Dona un caffè per il Gruppo San Donato: è questo lo slogan dell’iniziativa di raccolta fondi lanciata da Settecento Ristorante & Lounge Hotel di Presezzo, che in questo periodo di riposo forzato vuole dare il proprio contributo nella lotta al Coronavirus.

L’idea è semplice e il mezzo per sostenerla è il caffè, uno dei momenti che scandiscono la giornata e che caratterizza anche il tempo trascorso all’interno della struttura sia per i clienti che per i dipendenti; un momento di relax e condivisione con qualcuno o anche con se stessi. Chiusi nelle nostre case un caffè al bar non possiamo più concedercelo, e allora perché non regalarlo a chi ne ha più bisogno?

“Di fronte a tanta sofferenza e a tante richieste di aiuto non potevamo rimanere con le mani in mano – spiega Alessandra Gotti, direttore della struttura -. Siamo uno staff giovane e dinamico, messo in pausa da questa situazione, così le nostre energie si sono concentrate nel trovare idee che possano andare incontro alle esigenze dei nostri clienti (come il servizio di consegna a domicilio), ma che allo stesso tempo siano di sostegno alla nostra comunità”. La scelta è ricaduta sul Gruppo San Donato perché alcuni medici del vicino Policlinico San Pietro alloggiano abitualmente all’interno della struttura: “Si sono creati dei legami quotidiani, per questo ci è sembrato naturale offrire loro il nostro contributo. I finanziamenti che raccoglieremo andranno a sostenere il loro operato, attraverso l’acquisto di mascherine, presidi di protezione individuale o strumentazione, ma potranno anche essere destinati alle associazioni che operano all’interno delle strutture ospedaliere del Gruppo”.

Come partecipare? È richiesta una donazione minima di 5 euro con la quale sarà possibile acquistare un caffè sulla piattaforma Gofoundme.com, la somma sarà devoluta al Gruppo San Donato ma il donatore riceverà comunque in cambio un caffè offerto da Settecento che potrà consumare alla riapertura della struttura. Il primo obiettivo da raggiungere è la cifra di 5mila euro: al momento sono stati raccolti già 1.335 euro, ma c’è ancora tanto da fare e chissà che la generosità dei bergamaschi non possa anche far raddoppiare l’obiettivo.