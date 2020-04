Coronavirus, numero verde per l’emergenza: risponde un call center con 100 Donne Medico

Mercoledì 22 aprile è la giornata dedicata alla sensibilizzazione della ‘Attenzione alla Salute delle Donne’.

“Sono molto soddisfatta come deputata e come presidente dell’Associazione Donne Medico di Bergamo – spiega Fabiola Bologna – dell’attivazione del numero verde gratuito per consulenza e ascolto nell’emergenza sanitaria, in collaborazione con Fism (Federazione delle Società medico scientifiche italiana)”. Il numero da contattare è 800189441.

“Un Call Center formato da 100 Donne Medico risponderà ai quesiti di tutte le donne del nostro Paese – prosegue Bologna -. Un servizio concreto in collaborazione con il Ministero della Salute, offerto a quante, soprattutto in questi giorni di grave emergenza sanitaria, avvertono la necessità di ricevere risposte a dubbi o quesiti legati alla propria salute. Un inizio importante in una giornata nazionale orientata a sensibilizzare e a focalizzare l’attenzione sul tema della salute dell’universo femminile, interessando tutte le età della vita, dalla nascita all’invecchiamento”.

Fabiola Bologna ringrazia la presidente nazionale Aidm Antonella Vezzani che si é impegnata per la realizzazione del progetto insieme a Tutte le Donne Medico.