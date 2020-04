“Un nuovo inizio”, incontro online con Mauro Magatti

Mercoledì 22 aprile alle 18.45 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli di Bergamo si terrà il nuovo appuntamento del circolo di conversazioni “Un nuovo inizio”.

Interverrà il sociologo Mauro Magatti per un incontro dal titolo “Il mondo che si ferma: un’occasione per ripensare il paradigma economico”. Dialogherà con lui Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali di Bergamo.

Mauro Magatti insegna Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È editorialista del Corriere della Sera e da anni si occupa dei rapporti tra economia e società.

Nel 2017, con la moglie Chiara Giaccardi, è stato l’autore di “Voglio una vita… Generativa”, libro appositamente scritto per i Circoli di R-Esistenza all’interno della rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo”.

Per partecipare è sufficiente collegarsi a uno di questi due link:

https://www.facebook.com/aclibergamo/

https://www.youtube.com/ACLIBergamo/

Non si tratta di un percorso formativo, nemmeno di un ciclo di conferenze.

Vorrebbe avere il sapore di brevi caminetti intorno ai quali riflettere e ripensare questo tempo che stiamo vivendo. E per tentare di rispondere alle domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.