Troppe richieste di cassa integrazione, Mazzola: “Servono sostegni straordinari”

Di fronte alle migliaia di richieste per la cassa integrazione ecco il commento di Danilo Mazzola, segretario Cisl Bergamo.

“II momento che stiamo affrontando è drammatico, soprattutto dal punto di vista sociale, ma anche da quello lavorativo e economico – afferma Mazzola -. Le richieste di cassa integrazione ordinaria, FIS, FSBA e deroga sono migliaia, con centinaia di migliaia di lavoratori coinvolti. In questo momento diviene urgente garantire le risorse necessarie per dare continuità al reddito dei lavoratori, e farlo per un periodo che per la nostra provincia si prospetta non breve, andando oltre le 9 settimane ad oggi previste in quanto la futura fase 2, quando sarà operativa non vedrà una ripartenza immediata delle imprese, ma graduale e con problematiche organizzative importanti. Occorrono sostegni straordinari dedicati alla nostra provincia, dalla cassa integrazione straordinaria alla liquidità per le aziende, duramente colpita dall’emergenza sanitaria. Bergamo merita molta più attenzione!”.