Tre film da quarantena: speciale Apple Tv

Dopo i tre film di settimana scorsa, noi di BGY abbiamo deciso di consigliarvi altri 3 lungometraggi facilmente visibili sulla piattaforma streaming della “mela morsicata” più famosa della storia

Le Mans ‘66 – La grande sfida (2019)

Quando scopre di non poter più gareggiare a causa dei suoi problemi di cuore, il pilota Carroll Shelby lavora insieme al collaudatore Ken Miles per sconfiggere la Ferrari a bordo di un nuovo veicolo Ford.

I premi Oscar Matt Damon e Christian Bale recitano in un lungometraggio basato sulla vera storia del visionario designer di automobili americano Carrol Shelby e del pilota britannico Ken Miles, uniti in un’opera commovente ed esaltante, fondata saldamente sul tema dell’amicizia, del talento e dell’incoscienza che porta i piloti a rischiare la vita ogni qual volta entrano nella loro monoposto.

Per di più per prendere parte ad una gara di 24h. Del resto 2 Oscar non si prendono casualmente.

Battuta migliore: “Le Mans è sopravvivenza”

Venom (2018)

Eddie Brock, giornalista, svolge indagini sulle poco chiare sperimentazioni condotte da una torbida organizzazione denominata Life Foundation. L’uomo, però, viene contaminato da una forma di vita aliena. Dopo aver perso tutto a causa del suo stile di vita, Eddie (Tom Hardy) trova un’occasione di rinascita in uno strano batterio senziente che gli conferirà poteri sovrumani, ma sarà davvero tutto così facile?

In poco meno di 2 ore la Marvel ci calerà completamente all’interno della storia del più folle, complesso ed enigmatico supereroe del suo universo.

Davvero imperdibile, vista poi l’alta probabilità che il buon Eddie venga fatto confluire nell’MCU.

Battuta migliore: “Il mondo ha già abbastanza supereroi”

Il gladiatore (2000)

Dopo una vittoria contro i Germani, l’imperatore Marco Aurelio, che disprezza il figlio Commodo, decide che il suo successore sarà il generale Massimo, uomo amato da tutti. Ma Commodo uccide il padre e ordina la morte del generale e della sua famiglia. A Massimo non resterà altro che cercare di vendicarsi dell’odiato sovrano.

“Il Gladiatore” rappresenta una straordinaria combinazione di azione, avventura, storia e premi Oscar (ben 5 nell’orami lontano 2001).

Ridley Scott e soci raccontano allo spettatore una storia di coraggio, onore e tradimento, senza disdegnare momenti commoventi e strazianti ambienti nell’affascinante Roma antica.

Le situazioni sono due: o lo si è visto e comunque e un ripasso fa bene, o ancora manca e, in questo caso, bisogna rimediare subito.

Battuta migliore: “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra”