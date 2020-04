Si svuota il pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo

Bisogna dire che è un bel vedere. Niente barelle con bombole di ossigeno, niente file di malati, niente attese. Sembra un altro mondo. È il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo che dopo due mesi di superlavoro, di eccesso di richieste finalmente si è svuotato.

Corridoi liberi, quasi nessuno in sala d’attesa. Nel senso che sembra la vecchia e cara “normalità”. Anche per medici e infermieri, anche per i sanitari e gli autisti delle ambulanze. Una attesa, auspicata, sognata, normalità. E la speranza è che non sia un fuoco di paglia, che davvero la situazione resti così.