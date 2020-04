Pergreffi (Lega): nel 2020 no al canone Rai per strutture turistiche chiuse

La senatrice bergamasca della Lega Simona Pergreffi, capogruppo Lega VIII Commissione e vigilanza Rai è la prima firmataria dell’interrogazione “al ministro dello Sviluppo Economico per conoscere quali iniziative vorrà adottare al fine di scongiurare il pagamento del canone speciale RAI da parte di quelle realtà produttive quali bar, ristoranti, pub, alberghi, hotel, pensioni, villaggi turistici, navi di lusso, campeggi, strutture ricettive di ogni genere che, a causa della diffusione del corononavirus nel nostro Paese, hanno dovuto cessare le loro attività commerciali da quasi due mesi e che, allo stato attuale, non hanno una certa indicazione di riapertura”.

Pergreffi propone “di togliere il canone per tutto il 2020 in considerazione del fatto che hotel e bar saranno costretti a ridurre drasticamente l’offerta per i clienti per non creare assembramenti all’interno di locali e strutture. Gravare questi imprenditori così duramente provati e già impegnati con i diversi oneri cui dovranno farsi carico, di un’ulteriore tassa che non ha alcuna urgenza di essere incassata, sarebbe un irresponsabile comportamento da parte del governo, inaccettabile per la Lega ed incomprensibile per le migliaia di cittadini coinvolti”.