Le Iene, Laura Pausini, Karol o Quel che sapeva Maisie? La tv del 21 aprile

Per la prima serata in tv, martedì 21 aprile su Italia1 alle 21.20 tornerà “Le Iene show”, con una nuova ed esclusiva formula di conduzione, necessaria per adeguarsi alle normative da Coronavirus.

La trasmissione, che era stata sospesa a causa della positività al Covid-19 della Iena Alessandro Politi, avrà una veste rinnovata: il pubblico avrà modo di vedere una sorta di studio virtuale, molto simile all’app di Skype. All’interno, vi saranno i conduttori, che, nonostante saranno ben lontani tra loro, appariranno come vicini grazie alle nuove tecnologie, che consentono una pluralità di effetti innovativi. Sullo schermo comparirà uno sfondo simile a quello dell’intervista tripla, che consentirà una visuale simultanea su tre soggetti. I conduttori della nuova formula saranno ancora una volta il trio Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia per la prima puntata, mentre quello composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei per la seconda: tutti, naturalmente, presenteranno la trasmissione da casa. Non è previsto, per il momento, il ritorno alla conduzione della coppia formata da Alessia Marcuzzi e da Nicola Savino, che potrebbero riprendere a maggio.

RaiUno alle 21.25 proporrà “Stasera…Laura! Ho creduto in un sogno”. Laura Pausini celebra venti anni di carriera con il suo primo spettacolo televisivo. Ospiti e amici di una vita si alterneranno tra i suoi più grandi successi e i racconti di un sogno diventato realtà. Con Laura saliranno sul palco tanti amici, colleghi, ospiti a sorpresa, che saranno al suo fianco insieme alla sua band e ai musicisti della Greatest Hits Orquestra.

Canale5 alle 21.30 ripropone la fiction “Karol – Un uomo diventato Papa”. Orfano di madre da quando aveva nove anni, Karol Wojtyla nel 1939 è un ventenne studente universitario di Cracovia. Contrario all’uso della violenza, vive da vicino l’occupazione nazista della Polonia, tentando di opporsi agli invasori con la scrittura di drammi, il pellegrinaggio alla Basilica della Madonna Nera e il teatro clandestino. Gli orrori di cui è testimone lo spingono a prendere i voti, iniziando così un sacerdozio che nel segno dell’anticomunismo lo porterà ad essere eletto papa il 16 ottobre 1978.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del film “Quel che sapeva Maisie”. Maisie è una bambina di sei anni che inevitabilmente vive sulla propria pelle gli strascichi dell’amaro divorzio tra la madre Susanna (Julianne Moore), un’icona del rock ‘r roll, e il padre, un mercante d’arte affascinante ma distratto. Man mano che fa la spola avanti e indietro dalle rispettive case dei genitori, Maisie entra in contatto con i nuovi loro partner e, intuendo quanto stupidi ed egoisti siano il padre e la madre, cerca di trovare una soluzione per aiutarli a crescere.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 l’appuntamento è con “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Earth: Making of a Planet”; su Rai4 alle 21.20 “Riddick”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “A dangerous method”; su La5 alle 21.05 “Tutto può succedere”; su Iris alle 21 “Sfida oltre il fiume rosso” e su Italia2 alle 21.15 “Ted 2”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 riproporrà “La sai l’ultima?” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.