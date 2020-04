La regina Elisabetta compie 94 anni: niente feste in rispetto alle vittime del Coronavirus

Tanti auguri alla regina Elisabetta II d’Inghilterra. La monarca regnante più longeva della storia inglese, nata a Londra, 21 aprile 1926, compie 94 anni. Un compleanno da record, che avviene in un periodo storico particolare, segnato dall’emergenza Coronavirus, che sta colpendo anche Oltremanica.

La regina ha chiesto di non fare festeggiamenti non ritenendoli opportuni considerando la pandemia in corso, che nel Regno Unito ha ucciso oltre 16.500 persone. Per la prima volta durante il suo regno che dura da 68 anni, non verranno sparati i 94 cannonate (tante quanti le candeline sulla torta), come vuole l’usanza: la pratica del saluto a colpi di cannone con proiettili a salve che tutti gli anni vengono sparati dai giardini di Hyde Park, dal Windsor Great Parkvand e dalla Torre di Londra viene usata dalla famiglia reale britannica per celebrare eventi speciali come i compleanni e gli anniversari, ma la regina in persona ha chiesto di non farlo tenendo conto della situazione che stiamo vivendo.

Non ci saranno cerimonie ufficiali, ma nemmeno ufficiose, cene formali a palazzo o private in famiglia, nè parate e l’alzabandiera per non mettere a repentaglio inutilmente le vite di coloro che ogni giorno si prodigano per il suo benessere.

Sua Maestà vivrà il compleanno nel castello di Windsor, dove sta trascorrendo la quarantena insieme a suo marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo, 99 anni a giugno. Con ogni probabilità farà ricorso alla tecnologia per ricevere gli auguri dai parenti più cari: una videochiamata ai figli e ai nipoti al posto della tradizionale festa di famiglia. Sono attesi, invece, tanti commenti e messaggi di auguri sui social da ogni parte del mondo.

“Non c’è nulla da festeggiare” – ha fatto sapere Queen Elizabeth tramite il portavoce di Buckingham Palace: “Non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali”.

In uno storico messaggio che molti hanno seguito in diretta streaming da ogni parte del pianeta, rivolgendosi alla Gran Bretagna e a tutti i Paesi del Commonwealth, ha incoraggiato il suo popolo alle prese con il Coronavirus: “Spero che negli anni a venire, tutti potranno essere fieri del modo in cui abbiamo raccolto questa sfida. E sono certa che coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione erano forti come gli altri e che le qualità di autodisciplina, determinazione e solidarietà ancora caratterizzano questo paese”.

“Ciò che fate è straordinario” – ha evidenziato chiedendo ai sudditi di ricordare che “chi siamo non è solo parte del nostro passato ma definisce anche il nostro presente e il nostro futuro”.