Il Consiglio comunale a Governo e Regione: “Interventi speciali per Bergamo”

Al termine di una lunghissima e inedita seduta (durata più di 6 ore, la prima della storia in videoconferenza) il Consiglio comunale di Bergamo ha approvato un ordine del giorno condiviso da maggioranza e minoranza per chiedere a Governo e Regione Lombardia “un’attenzione speciale che permetta di canalizzare interventi e risorse aggiuntive” a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e degli enti locali di Bergamo.

Qualche scintilla (soprattutto tra Pd e Lega) non è mancata, ma il documento è passato all’unanimità. Nei 13 punti di cui è composto si richiedono “screening di massa della popolazione residente in Bergamo e Provincia mediante i test sierologici, prioritariamente nel comparto sanità” e al “personale addetto alla sanificazione, raccolta rifiuti, onoranze funebri e tutti coloro che assicurano i servizi essenziali”. Si chiede inoltre che il campione venga “allargato per identificare i soggetti che hanno maturato una risposta immunitaria e si permetta così di dedicare la massima protezione a coloro che non sono stati contagiati”.

Ai vertici dell’Esecutivo e del Pirellone si chiede infine di intraprendere “ogni iniziativa possibile a sostegno della realizzazione di interventi infrastrutturali nelle zone più colpite dall’epidemia” e di garantire “a tutti i residenti la distribuzione dei dispositivi di protezione individuali a titolo gratuito o a basso costo”.

Qui l’ordine del giorno: Odg Governo Regione Covid19 b