I palazzi Intesa San Paolo a Bergamo s’illuminano col tricolore

Raggi di luce illumineranno con i colori della bandiera italiana alcune sedi Intesa Sanpaolo a Bergamo fino al 4 maggio: la sede di via Camozzi e il Palazzo storico sede di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking in piazza Matteotti.

L’iniziativa, a impatto zero, segue quanto già realizzato al Grattacielo di Torino che nei giorni scorsi ha visto riflettere per la prima volta sulle proprie facciate il tricolore, segno della vicinanza del Gruppo alle persone e della rinascita del Paese duramente colpito dall’epidemia di Coronavirus.

Le proiezioni del tricolore su alcune delle principali sedi del Gruppo in Italia sono, infatti, il segno della forte attenzione da parte della Banca nei confronti delle comunità in cui opera. I giochi di

luce racchiudono un messaggio di incoraggiamento e di fiducia nel futuro.

L’emergenza Covid-19 vede il Gruppo Intesa Sanpaolo tra i principali contributori nel contrasto alla pandemia e nel sostegno a persone, imprese e territori. La Banca ha donato 100 milioni di euro

per cure e ospedali attraverso un accordo con il Commissario straordinario e la Protezione civile; di questa donazione ha beneficiato in particolare anche la struttura ospedaliera Humanitas di

Bergamo; 1 milione di euro per la ricerca scientifica sul Coronavirus attraverso il Fondo di Beneficenza. A queste importanti donazioni si aggiungono altri interventi a favore della comunità di Bergamo: il contributo di 350 mila euro versati alla Fondazione ANA Onlus per accelerare i tempi di realizzazione dell’ospedale da campo degli Alpini, l’adesione alla raccolta fondi “Abitare la Cura” per garantire l’accoglienza gratuita in strutture organizzate dei pazienti ospedalieri che hanno bisogno di completare il periodo di isolamento domiciliare e la partecipazione all’iniziativa

di alto valore simbolico Una Bandiera per Bergamo.

Inoltre, ha attivato una moratoria generale per il pagamento di mutui, prestiti e finanziamenti, stanziato rilevanti linee di credito e liquidità per le imprese, implementato coperture assicurative gratuite e soluzioni per favorire lo smart working.

I palazzi bergamaschi che si vestono del tricolore saranno visibili dalle 20 a mezzanotte e dalle 5 alle 8 del mattino grazie all’impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale e sarà possibile per tutti ammirarli anche attraverso i canali social del Gruppo Intesa Sanpaolo.