Giorgia Spinelli vince la battaglia con il Coronavirus: “Posso tornare ad allenarmi”

Il calcio sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia, eppure per Giorgia Spinelli è giunto il momento di liberare la propria gioia con un’esultanza.

A distanza di quasi un mese la 25enne di Osio Sotto ha infatti annunciato sui social di aver vinto la propria sfida con il Coronavirus.

“Una partita giocata ad altissimi livelli, sei stato uno degli avversari più forti di sempre, non ha mai mollato di un centimetro fino al 90esimo quando preso in contropiede sei finito al tappeto! – ha confessato la calciatrice orobica -. Finalmente dopo 4 lunghe settimane posso tornare ad allenarmi. Grazie di cuore a tutti i tifosi che mi hanno incoraggiato e sostenuto in questa battaglia”.

Rientrata in Italia a seguito dello stop del campionato francese, la capitana dello Stade de Reims ha notato pochi giorni dopo la comparsa dei primi sintomi, superati anche grazie alla tenacia che la contraddistingue.

In attesa di poter tornare a vestire la maglia della propria squadra, l’ex portacolori di Atalanta e Mozzanica proseguirà il proprio percorso di recupero a fianco della propria famiglia.