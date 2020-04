Fate ginnastica con Valentina: le spalle, il video

L’emergenza Coronavirus ci ha costretti in casa ormai da settimane. Per rimetterci un po’ in forma Bergamonews ha chiesto ad un’esperta di accompagnarci e darci qualche pillola di lezione di ginnastica. Consigli semplici, utilissimi e quanto più necessari. Cari lettori, vi affidiamo a Valentina Lato. (leggi qui)

Video-lezione 5: spalle

Questi semplici esercizi sono molto utili per mobilizzare l’articolazione delle spalle e i muscoli ad esse collegati. Se svolti più volte durante la giornata,

soprattutto se si passa molto tempo in auto o al pc, mobilizzano le scapole e allentano la tensione a carico e del muscolo trapezio.

