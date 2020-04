Da Lovere a Seriate per rubare una bici: denunciato per il furto e pure multato

È partito da Lovere in pullman e ha raggiunto Seriate, dove ha tentato di rubare un bicicletta da 700 euro ma è stato scovato, denunciato per il furto e pure multato per il decreto governativo anti-Covid.

È successo nei giorni scorsi, Una pattuglia della Polizia locale impegnata nel controllo del territorio, mentre transitava in via italia, è stata allertata da un uomo che urlando “al ladro” stava rincorrendo un 2oenne di origine magrebina che gli aveva sottratto la bici.

Dopo un rocambolesco inseguimento nel centro cittadino, il soggetto, prima ha abbandonato la due ruote, poi ha tentato di sfuggire agli agenti correndo via a piedi.

I vigili, però, sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la refurtiva per riconsegnarla al legittimo proprietario che ha formalizzato la denuncia e li ha ringraziati.

Portato al comando e identificato con rilevi dattiloscopici, il 20enne è stato denunciato a piede libero per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è emerso che era già stato segnalato per medesimi tipi di reato.

Oltre alla nuova denuncia, poi, è scattata a suo carico la multa di 400 euro per essere uscito di casa – e di paese – senza un valido e giustificato motivo.