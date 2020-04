Coronavirus, Violi (M5S): “Lombardia ha fallito, ora cabina di regia condivisa”

“La Lombardia ha fallito. È stata assolutamente incapace di contrastare l’epidemia e a due mesi dall’inizio dei contagi abbiamo ancora centinaia di morti”. Dario Violi, consigliere regionale bergamasco del M5S Lombardia, commenta le parole del governatore Attilio Fontana in consiglio regionale e il voto contrario del M5S alla risoluzione proposta.

“Chi non ha programmato per tempo e rincorre senza idee l’emergenza è responsabile di questa disfatta – prosegue -. Questa risoluzione è insufficiente: di slogan ne abbiamo abbastanza, è ora di passare dalle parole ai fatti con una visione coerente di futuro. Abbiamo assistito a mesi di polemiche e scaricabarile mentre i lombardi facevano sacrifici e Finlombarda restava parcheggiata in un angolo. Fontana parla di programmazione ma le mascherine che è riuscito a produrre sono pannolini inutili. L’ospedale in Fiera, quello più veloce e capiente d’Europa, doveva avere 600 posti: ne ha 54, forse dieci occupati”. Mentre a Bergamo “volontari, tifosi e alpini hanno creato 142 posti di terapia intensiva rimboccandosi le mani e senza fare nessuna propaganda. Al contrario, Salvini è venuto in Lombardia a fare finta di lavorare per postare una foto sui social. Gli ricordo che dovrebbe frequentare il suo ufficio di Roma”.

Secondo Violi “questa risoluzione è poca cosa. Mi auguro che la cabina di regia faccia di meglio, ma serve il coinvolgimento di tutti, Consiglio regionale compreso. La Lombardia è di tutti i lombardi, non dei politici, non dei partiti e nemmeno della Lega”.