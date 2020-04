Bonaventura non rinnoverà col Milan: l’Atalanta pensa al grande ritorno?

Ormai sembra deciso: Giacomo Bonaventura non rinnoverà il contratto col Milan, in scadenza a fine stagione.

Che ne sarà del futuro del talento cresciuto a Zingonia? L’Atalanta ci sta pensando seriamente: riportare il fantasista di San Severino Marche a Bergamo è un’ipotesi tutt’altro che impossibile, a maggior ragione se si calcola che si tratterà di un colpo a costo zero.

Certo, l’ingaggio di Bonaventura non rientra del tutto nei parametri nerazzurri (2 milioni di euro l’anno, a Bergamo solo Gomez guadagna tanto), ma potrebbe bastare una leggera limata alle pretese del fantasista (assistito da Mino Raiola) per arrivare alla fumata bianca.

Giacomo Bonaventura è nato il 22 agosto 1989 a San Severino Marche

Classe 1989, Bonaventura ha lasciato l’Atalanta nell’estate del 2014 per meno di 7 milioni di euro, cifra ai tempi ritenuta bassissima per il valore mostrato sul campo dall’ex numero 10 nerazzurro che a Bergamo si era messo in mostra nello scacchiere di Colantuono.

Ha rappresentato una delle (poche) note liete del Milan degli ultimissimi tempi, fino all’infortunio del gennaio 2017 (lesione del tendine dell’adduttore della coscia sinistra) che ha dato il via a un calvario che è terminato solo all’inizio di questa stagione: con Pioli ha provato a rilanciarsi, ma due anni di stop si sono fatti sentire tutti.

Si deve mettere alle spalle i guai fisici Bonaventura per tornare al top, ma se questo succederà l’Atalanta potrebbe fare un gran bel regalo a Gasperini per la quarta qualificazione consecutiva in Europa (quale Europa ce lo dirà l’ultimo spezzone di campionato che – forse – si disputerà a giugno-luglio): il Jack, un jolly duttile e imprevedibile in campo, sembra essere un giocatore perfetto per l’attacco che ha in mente il tecnico piemontese.