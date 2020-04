Cieli grigi e pioggia in un inizio di settimana che non ricordavamo. Gabriele Galastro ci accompagna alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tra lunedì e martedì una vasta area depressionaria si è approfondita tra la Francia, la Penisola iberica e l’Italia. Nella giornata di martedì avremo gli ultimi deboli fenomeni sui rilievi e sulla pianura occidentale. Tra mercoledì e venerdì è previsto un generale miglioramento con tempo più stabile e soleggiato. Le temperature saranno in lieve rialzo specie nei valori massimi.

Martedì 21 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini centro-occidentali e sulla pianura occidentale cielo molto nuvoloso o coperto con deboli fenomeni in esaurimento, sui rilievi Alpini e Prealpini orientali e la pianura centro-orientale cielo variabilmente nuvoloso. Nel pomeriggio sui rilievi cielo irregolarmente nuvoloso con qualche debole pioggia in serata sul settore centro-occidentale. Dal pomeriggio sulla pianura orientale schiarite (intervallate da momenti più nuvolosi) in estensione entro la serata al resto della pianura.

Temperature: Minime comprese tra 10 e 14 °C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 17 e 21 °C.

Mercoledì 22 aprile 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, in pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 8 e 11 °C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 19 e 22 °C.

Giovedì 23 aprile 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo poco nuvoloso a tratti con nubi sparse, in pianura cielo sereno.



Temperature: Minime comprese tra 9 e 12 °C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 20 e 23 °C.