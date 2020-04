Premio speciale al tenore bergamasco Manuel Epis al 1° Concorso di canto lirico Soi

Il tenore bergamasco Manuel Epis si aggiudica il Premio Speciale ex-equo al 1° Concorso di canto lirico virtuale SOI (Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins).

La motivazione recita: “Per la forza ed il valore del videomessaggio registrato a Nembro, epicentro in provincia di Bergamo della pandemia covid-19, al tenore Manuel Epis per la sua interpretazione di “Non piangere, Liù!”.

“Un premio, il mio primo premio di cantante, che voglio dedicare tutto alla mia terra – commenta Manuel Epis -. Bergamo e le sue montagne, le sue antiche mura, i suoi fiumi, la sua “polenta e osei” ed i suoi formaggi, la sua gente, la bellezza dei suoi sconfinati panorami. Un premio che mi commuove all’inverosimile, che mi lascia occhi lucidi e mani tremanti perché in esso si racconta di vite, di paure, di ricordi e di addii, di solitudini e di malinconie. Di sogni e di speranze. Quanti nomi dentro quelle lacrime. Ricordo Giulio e con lui altri volti, altri sospiri. Il mio grazie è immenso: al Soprano Fiorenza Cedolins innanzitutto, a Filippo Militano, ad Andrea ed ai membri della Giuria, a Sandro, a chi ogni giorno mi incoraggia e mi sostiene ed a tutti coloro che affettuosamente hanno impegnato il proprio tempo per sostenere un progetto artistico nel quale credo molto e nel quale, spero, abbiano potuto rispecchiarsi. Siete in tanti! E fate tutti indistintamente parte di questo mio sogno di note e di canto che rincorro non tanto per inseguire chissà quale palcoscenico ma perché, nell’Arte – e solo lì – io sono felice. Solo lì vivo! E solo con l’Arte so esistere, vibrare e respirare. Grazie”.