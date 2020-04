Polizia, controlli con i droni nel weekend: 200 persone controllate, solo 2 multate

Due persone multate in due giorni di controlli. È il – positivo – bilancio delle ispezioni sul territorio della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle normative anti Covid-19, svolte nello scorso fine settimana con l’ausilio di droni inviati dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Controllo del Territorio.

L’utilizzo dei velivoli ha permesso di controllare vaste superfici, urbane, campestri, boschive e lacustri nelle zone di Città Alta e Parco dei Colli, a San Pellegrino Terme, Sarnico, Lovere, Alzano Lombardo e Parco del Serio.

A fianco degli agenti che manovravano i droni, c’erano le pattuglie in auto e in moto pronte a entrare in azione nel caso di avvistamenti sospetti, e al contempo impegnate nella perlustrazione del territorio.

Alla fine sono state 200 le persone controllate dai poliziotti perché trovate fuori di casa. Solo due di loro sono state multate secondo il decreto governativo in quanto non avevano un valido e giustificato motivo.

Si tratta di un 45enne della Val Brembana, pizzicato mentre era uscito a fare un giro in scooter, e di un 40enne di Alzano, che era stato a pranzo a casa dell’ex moglie.

Non sono invece stati registrati assembramenti di gente, nemmeno nelle zone delle montagne o del lago.