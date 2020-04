Lettera all’Italia che non c’è più

Cara Italia,

Come stai? È da tanto che non ci facciamo una bella chiacchierata.

Stai soffrendo, lo sappiamo. Tutti noi stiamo soffrendo, siamo rintanati in casa, terrorizzati dal presente ma ancor di più dal futuro. Rimpiangiamo il passato, quanto vorremmo poter rivivere quelle piccole azioni che abbiamo sempre “snobbato”, quegli attimi che abbiamo sempre ritenuto banali. Quanto vorremmo tornare alla nostra frenetica routine, quanto vorremmo poter riabbracciare gli amici e i parenti lontani. Ci manca addirittura il caffè del bar sotto casa, poter uscire e andare a prendere un libro nella biblioteca di paese. Ci manca la vita.

C’è chi accende una candela sul davanzale, chi sbandiera il tricolore, chi recita una preghiera, chi canta per te, per noi. E poi, c’è chi ha perso un caro, un amico, un parente senza potergli dire addio, senza poter piangere sulla sua bara.

Chi l’avrebbe mai detto che avresti dovuto affrontare un’altra guerra? Noi pensavamo di stare bene.

Ma cara Italia, i tuoi figli si sono uniti sotto la stessa bandiera, sotto quel tricolare che ci abbraccia e ci dà speranza, forza. E in questi attimi oscuri dobbiamo mantenere acceso il nostro fuoco, il focolaio della vita. Vorrei dirti che presto tutto sarà finito, che presto i telegiornali parleranno di altro, che presto potremo tornare a ridere, a scherzare, a gioire e a prenderci per mano. Vorrei dirti che insieme ai fiori della primavera, tornerà il sorriso. Vorrei dirtelo, ma non posso.

Però ricordati che il Sole continuerà a sorgere, l’alba continuerà ad arrivare, il tempo continuerà a scorrere inesorabilmente.

I tuoi figli, cara Italia, stanno smettendo di sognare. Abbiamo perso quel luccichio nei nostri occhi, quella gioia sconfinata nei confronti della vita stessa. Ma impareremo ad apprezzare anche le piccole cose, e quel luccichio tornerà a risplendere nelle nostre pupille più forte di prima. Impareremo che l’unica speranza, in un periodo tetro e angusto come il nostro, è l’immaginazione. Chiudersi, imbottigliarsi in un sogno costellato di emozioni e sentimenti, quasi come fosse una corazza pronta a difenderci dalle peripezie che il mondo ci ha messo davanti.

E la notte, cara Italia, è forse il momento peggiore. Ci immergiamo nei nostri letti, coperti da un lenzuolo, avvolti dall’oscurità in una città vuota, deserta. Il rumore delle macchine non concilierà più il nostro sonno, non verremo svegliati dal rombo di un aereo. Saremo soli, noi e il buio che ci circonda. E mentre guardiamo il cielo stellato dalle finestre delle nostre case, immaginiamo il nostro futuro, il tuo futuro. Chissà quando potremo tornare a visitare la città senza tempo, chissà quando potremo tornare a prendere un aereo, o solo il caffè sotto casa. Chissà.

Ma il poter guardare le stelle o l’immensità del cielo, ci dà speranza. Prima o poi l’arcobaleno, che tanto stiamo disegnando, arriverà, perché arriverà il giorno in cui tutto sarà finito, in cui potremo finalmente varcare la soglia delle nostre abitazioni per fare una semplice passeggiata. Arriverà il momento in cui usciremo di casa, ci abbracceremo e urleremo tutti insieme: “Ce l’abbiamo fatta”.

Ma sai, cara Italia, dovresti essere orgogliosa dei tuoi figli, soprattutto di coloro che sacrificano tutti i giorni la loro vita per la nostra in corsia, i veri eroi della nostra patria.

Si narra dell’esistenza di un uccello favoloso, che muore ogni cinquecento anni su un rogo per poi rinascere dalle proprie ceneri. Alla fenice che prende il tuo nome, cara Italia, sono state tranciate le ali, ma risorgerà dalle proprie ceneri e spiccherà il volo più bella di prima.

E come disse Ovidio:”Abbiate pazienza e sopportate; questa infelicità un giorno tornerà utile“:

Cara Italia, torneremo a splendere.

Per sempre tuoi.