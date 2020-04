In mille sulla chat telefonica illegale per evitare i posti di blocco in Bergamasca

Gli iscritti sono oltre mille e gli utenti in linea almeno una cinquantina. Non è un gruppo Telegram sulle offerte più vantaggiose dei supermercati bergamaschi, ma uno di quelli per evitare i controlli delle Forze dell’ordine, anche e soprattutto in tempi di emergenza da Covid-19. Come? Semplice, chi in questo periodo può uscire di casa e vede pattuglie in strada, manda un breve messaggio su luogo e ora dell’avvistamento, che arriva a tutti i membri della chat.

Quello da noi scovato (di cui non sveliamo il nome perché si tratta di un’iniziativa illegale) sul servizio di messaggistica istantanea fondato dai fratelli russi Durov, è solo uno dei tanti gruppi di questo tipo attivi già da tempo e ancora più utilizzati in questa fase di controlli serrati e multe salate. Di simili se ne possono trovare anche su WhatsApp, ma il vantaggio di Telegram è che permette di mantenere l’anonimato e rendere non individuabile chi invia le segnalazioni.

Lo spiega l’amministratore in uno dei post di presentazione, in cui illustra anche le direttive da seguire: “Poche regole. Solo segnalazioni di Bergamo e provincia: posti di blocco, autovelox, incidenti, traffico, ecc. No spam, evitare il più possibile messaggi personali, rispettare amministratori e utenti. Chi non si atterrà a queste regole sarà bannato”.

I messaggi sono numerosi ogni giorno e arrivano da diverse zone della nostra provincia. L’obiettivo è quello di evitare di incappare in uno dei tanti posti di blocco di Carabinieri, Polizia, Finanza o Locale dislocati lungo le strade bergamasche e non rischiare, con le restrizioni governative, la sanzione per chi esce di casa senza un valido e giustificato motivo.

Un fenomeno sul quale gli inquirenti hanno già posto l’attenzione per cercare di scovare fondatori e iscritti, che rischiano una denuncia secondo l’articolo 340 del Codice Penale, per interruzione o turbativa di un pubblico servizio.