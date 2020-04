“Diario della Liberazione”, ogni giorno libri, film e canzoni verso il 25 aprile

Fino a sabato 25 aprile compreso sul sito delle Acli di Bergamo, www.aclibergamo.it, si troverà il “Diario della Liberazione“: ogni giorno viene proposta una pagina con contributi, immagini, libri, film, canzoni e video consigliati su questa ricorrenza.

L’obiettivo è non dimenticare le ragioni su cui è fondata la nostra Repubblica e tenere presente che la lotta per affermare la democrazia è sempre attuale. In un periodo difficile come quello attuale, in cui non si potranno svolgere le manifestazioni per evitare i rischi di contagio del Coronavirus, l’iniziativa assume un valore simbolico particolare.

Le Acli di Bergamo ringraziano Anpi, Lab80, Sotto Altra Quota, Sem Galimberti, Mario Pelliccioli, Roberto Cesa ed Enrica Mensi per la collaborazione.

Per avere ulteriori informazioni: www.aclibergamo.it/diario-della-liberazione-18-aprile/