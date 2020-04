Stanotte abbiamo senti il ticchettìo della pioggia, finalmente. Gabriele Galastro ci racconta se proseguirà in questa nuova settima a a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tra lunedì e martedì una vasta area depressionaria andrà ad estendersi tra la Francia, la Penisola iberica e l’Italia. Sulla Lombardia regione ne consegue un moderato peggioramento con fenomeni più diffusi sul settore occidentale. Le temperature resteranno nella media stagionale o lievemente al di sotto. Tra mercoledì e venerdì è previsto un generale miglioramento con temperature in lieve rialzo specie nei valori massimi

Lunedì 20 aprile 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Tra i rilievi Alpini e Prealpini centro-occidentali e la pianura centro-occidentale piogge deboli/moderate con locali rovesci alternati da qualche pausa asciutta, sui rilievi Alpini e Prealpini orientali e la pianura orientale pioviggini o deboli piogge alternate da lunghe pause asciutte.

Temperature: Minime comprese tra 11 e 15 °C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 15 e 19 °C.

Martedì 21 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso con deboli fenomeni in esaurimento sui rilievi Prealpini e la pianura occidentale. Tra pomeriggio e sera su tutti i settori cielo nuvoloso con parziali schiarite.

Temperature: Minime comprese tra 10 e 14 °C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 13 e 18 °C.

Mercoledì 22 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi ampie schiarite in estensione dal pomeriggio al resto della pianura. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: Minime comprese tra 9 e 13 °C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 19 e 22 °C.