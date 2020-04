Coronavirus, a Bergamo i positivi salgono a 10.738: +49 nelle ultime 24 ore

Sono 10.738 i positivi al Coronavirus in Provincia di Bergamo: 49 in più nella giornata di lunedì 20 aprile.

In Lombardia i contagiati sono 66.971, +735 nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 901 pazienti (21 in meno rispetto a domenica 19 aprile), mentre gli ospedalizzati sono 10.138 (204 in meno). I decessi sono 12.376, 163 in più nell’ultimo giorno.

È il dato forniti dalla Regione Lombardia nel corso della consueta conferenza che fa il punto dell’emergenza. Nel conteggio – ricordiamo – rientrano solo le persone alle quali è stato effettuato il tampone, dando esito positivo. Esclusi, dunque, tutti i casi cosiddetti ‘sommersi’.

“I comportamenti individuali dei singoli lombardi sono decisivi, è fondamentale che tutti continuino a comportarsi come ci è stato spiegato – è il commento di Davide Caparini, assessore a Bilancio, Finanza e Semplificazione di Regione Lombardia -. La riapertura sarà graduale, all’insegna della salute pubblica”.

“Quando torneremo alla vita normale? È presto per dirlo – risponde l’assessore -. Di certo sappiamo che finché non ci sarà un vaccino che funzionerà dovremo convivere con questo virus rispettando le misure che abbiamo dimostrato di saper seguire”.

I casi nelle singole province

BG: 10.738 (+49)

ieri: 10.689 (+60)

l’altro ieri: 10.629 (+39)

BS: 12.004 (+58)

ieri: 11.946 (+188)

l’altro ieri: 11.758 (+191)

CO: 2.550 (+62)

ieri: 2.488 (+49)

l’altro ieri: 2.439 (+154)

CR: 5.491 (+74)

ieri: 5.417 (+10)

l’altro ieri: 5.407 (+94)

LC: 2.080 (+8)

ieri: 2.072 (+42)

l’altro ieri: 2.030 (+25)

LO: 2.740 (+16)

ieri: 2.724 (+10)

l’altro ieri: 2.714 (+36)

MB: 4.157 (+59)

ieri: 4.098 (+56)

l’altro ieri: 4.042 (+67)

MI: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano città

ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano città

l’altro ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano città

MN: 2.913 (+8)

ieri: 2.905 (+42)

l’altro ieri: 2.863 (+115)

PV: 3.641 (+59)

ieri: 3.582 (+46)

l’altro ieri: 3.536 (+88)

SO: 960 (+4)

ieri: 956 (+19)

l’altro ieri: 937 (+71)

VA: 2.196 (+38)

ieri: 2.158 (+52)

l’altro ieri: 2.106 (+85)

e 1.389 in corso di verifica.