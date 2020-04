Il Coronavirus non ha di certo fermato il lavoro a Palazzo Frizzoni, anzi. Vale anche per il Consiglio comunale, convocato per le 17,45 di lunedì 20 aprile, che l’emergenza obbliga a seguire per la prima volta in videoconferenza.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio e il doveroso ricordo alle “tante, troppe persone che ci hanno lasciato. Genitori e nonni, un patrimonio preziosissimo per la nostra comunità”.

Foto 3 di 4







Un dramma “inimmaginabile per ognuno di noi – ha dichiarato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori -. Posso solo immaginare le difficoltà per chi si trovava a contatto diretto con i malati. Mi riprometto di organizzare un momento di collaborazione collettiva per le vittime e le loro famiglie. Sono orgoglioso per la dignità che ha dimostrato la città e avere l’onore di esserne il sindaco”.

Gori ha anche fornito qualche dato interessante sull’emergenza. “La mortalità fino ai 50 anni – ha spiegato – è stata in linea con quella normale. Tra i 66 e i 70 anni è salita del 300%. Tra i 76 e gli 80 anni del 500% e tra gli 86 e i 90 del 620%. Questo per dirvi che tutti quanti si contagiano ma il rischio di mortalità è molto più alto per le persone anziane, dovremo lavorare molto sulla loro protezione”.

Qui trovate in allegato l’ordine del giorno, ovvero i temi che il Consiglio affronterà durante la seduta.