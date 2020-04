Panni bianchi diventano un’opera d’arte condivisa per celebrare la Liberazione

La quarantena non ferma l’associazione “Sotto alt(r)a quota”. Anzi, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia del Coronavirus, l’arte può fare comunità anche a distanza assumendo un valore simbolico ancora più forte.

Al momento per ridurre i rischi di contagio bisogna stare a casa, uscire solo se è strettamente necessario e rispettare il distanziamento sociale, ma la creatività delle persone può creare condivisione anche rimanendo nella propria abitazione: valorizzando le opportunità delle nuove tecnologie può favorire connessioni e veicolare messaggi superando ogni parete.

Da queste premesse è scaturita l’idea di dar vita a un nuovo originale progetto comunitario proposto in vista della festa della Liberazione dell’Italia dalla tirannide nazifascista. Il presidente di “Sotto alt(r)a quota”, Damiano Fustinoni spiega: “Da oltre dieci anni insieme a tanti cittadini il 25 aprile ci diamo appuntamento per una camminata che, partendo dai paesi limitrofi porta i partecipanti al monumento all’interno dei boschi del Parco dei Colli e che ricorda l’uccisione dei partigiani dopo l’assalto a Villa Masnada (Mozzo) avvenuto il 26 settembre 1944. Siamo particolarmente affezionati a questo luogo perchè è uno dei posti dove siamo cresciuti e abbiamo trascorso tanti bei momenti della nostra vita, andavamo a passeggiare, raccogliere le castagne e praticare sport con le scuole, ma anche perchè è molto importante per la nostra memoria collettiva: fa parte della nostra storia sia come singoli individui sia come comunità. Situato al confine tra Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d’Almé, Almé, Paladina, Valbrembo, Curno e Mozzo, è abbracciato da tanti paesi: i suoi confini s’incontrano con quelli dei Comuni circostanti proprio come la festa della Liberazione e la Memoria s’intersecano con le vicende storiche e il vissuto delle persone. Per questo il 25 aprile di ogni anno ci si incontra partendo da punti di ritrovo differenti per recarsi al monumento, celebrare la Liberazione e farne vivere il significato ai nostri giorni. Ogni volta organizzavamo due momenti: il primo, con l’intervento di uno storico, dedicato al racconto della vicenda dell’assalto a Villa Masnada e dell’eccidio di Petosino, mentre il secondo – a carattere più evocativo – permetteva di dare un ulteriore sguardo a quegli avvenimenti mettendoli in connessioni con i nostri giorni attraverso le varie forme artistiche. Per esempio, un anno abbiamo proposto una mostra d’arte e quelli successivi la lettura di un racconto, un concerto, la proiezione di un film, un pranzo conviviale e un intervento di Giorgio Cordini, storico chitarrista di Fabrizio De Andrè nella consapevolezza che la Costituzione, dono della Resistenza, vada tenuta viva tutti i giorni. Questa volta avevamo pensato di allestire un’installazione di alcuni scritti realizzati con laboratori di stampa in cui unendo le diverse parole si sarebbe formato un racconto unico. Nel rispetto delle regole anti-contagio del Coronavirus non è possibile organizzare la manifestazione ma abbiamo trovato un modo alternativo per farla vivere: proponiamo di sviluppare un progetto partecipato intitolato ‘Un panno bianco’ che – in questa fase – si svolgerà a distanza”.

Chi desidera partecipare, dopo aver compilato l’apposito form al sito www.sottoaltraquota.it, riceverà via e-mail un frammento di frase che dovrà scrivere su un fazzoletto di cotone o su un pezza di stoffa di forma quadrata (misura massima di 35cm per lato; misura minima 25cm per lato) di colore bianco o chiaro. Le parole, invece, dovranno essere scritte in corsivo leggibile adoperando un pennarello fine nero oppure una penna nera (nel messaggio di posta elettronica che si riceve si potranno consultare le istruzioni dettagliate). Fustinoni specifica: “Le parole saranno tratte da uno o più testi significativi (da ‘La casa in collina’ di Cesare Pavese) in grado di raccontare l’idea di casa all’interno della Resistenza, ‘la casa lasciata che diventa ricordo degli affetti e speranza di ritorno; la casa di altri che mi nasconde e protegge o la mia casa che diventa rifugio per l’altro; la casa come laboratorio per mantenere in vita alcune pratiche di libertà; la casa come luogo d’incontro di riunioni clandestine…'”.

Una volta completata la scrittura sul fazzoletto, bisogna appenderlo all’esterno della propria cassetta della posta, inserendo il lato superiore nella fessura/buca delle lettere (anche fissandolo all’interno con dello scotch per evitare che cada), verificando che le parole siano visibili.

Quando si è appeso il fazzoletto, bisogna scattare una fotografia in formato verticale (l’inquadratura deve essere più ampia della singola cassetta postale e contenere una piccola parte dello spazio circostante) e se possibile realizzare anche un video (in formato orizzontale, durata 10 secondi) con inquadratura fissa sulla cassetta postale. La scelta di usare la buca delle lettere non è casuale: “Rappresenta una soglia tra l’ambiente dentro e fuori casa, tra l’intimità della propria abitazione e ciò che sta al di fuori. Costituisce un punto di contatto: se qualcuno ci sta cercando e vuole comunicarci qualcosa, lasciarci un messaggio d’affetto o semplicemente un’informazione lo fa attraverso questo oggetto. Una metafora che trova applicazione anche nelle nuove tecnologie, come nel caso delle e-mail o dei messaggi social”.

L’ultima operazione per partecipare al progetto è l’invio della fotografia e del video rispondendo all’e-mail da cui si ha aperto il messaggio. Quando li riceverà, l’associazione li unirà creando e pubblicando più video contenenti tutti i singoli “panni bianchi”, che insieme formeranno il testo da ricordare in quel giorno. Solo allora ognuno dei partecipanti scoprirà il proprio pezzo di Resistenza, quale dono di libertà che, insieme agli altri, ha donato.

Nell’accompagnatoria chi lo desidera può annotare quello che il frammento di testo gli ha evocato dando spunti per nuovi progetti.

Le adesioni sono aperte: per ora (in meno di 24 ore) sono state 55 ed è possibile partecipare fino al 20 aprile. Foto e video andranno inviati entro il 22 aprile per consentire di raccogliere tutti i materiali in tempo per il 25 aprile. Qualora all’interno di una stessa famiglia volessero partecipare più persone, basta aderire nuovamente tramite il form.

Questo progetto ha tantissimi significati. Il presidente di Sotto alt(r)a quota afferma: “Abbiamo pensato di adoperare i fazzoletti pensando che le nostre nonne consigliavano di fare un nodo proprio su un fazzoletto per ricordarsi le cose importanti, mentre con gli stracci facciamo le polveri che il tempo accumula, metafora dell’importanza di mantenere viva la memoria. Ma c’è anche un richiamo storico: i partigiani appostati fuori da Villa Masnada attendevano il segnale di via libera per entrare sicuri, non è mai arrivato ma avrebbe dovuto essere un panno bianco, di resa, o forse un foglio su cui poter scrivere una nuova storia di libertà”.

L’associazione chiede di conservare il fazzoletto perché, non appena sarà possibile, cioè quando sarà terminata l’emergenza Coronavirus, ci si potrà riunire per realizzare dal vivo l’installazione artistica a cui hanno contribuito tutti. Collocata vicino al monumento, darà la possibilità a chi arriverà sul posto con la camminata di leggere l’intero racconto di Resistenza. Fustinoni evidenzia: “L’obiettivo è far emergere il legame tra la Storia e le storie, tra passato e quotidiano e tra le persone, considerando che è importante il contributo di tutti, anche di chi magari non si conosce. Nella Resistenza sono state indispensabili le azioni personali ma corali e analogamente, in questo progetto, le parole si uniranno dando vita a un testo unico e per realizzarlo c’è bisogno della partecipazione di tutti. L’apporto del singolo è fondamentale ma da solo non basta: si inserisce in un contesto più ampio per essere efficace”.