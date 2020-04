Marco Zanchi presenta le “sue” Orobie, il film di Stefano Vedovati

“Lo scorso luglio ho realizzato un cortometraggio sul concatenamento dei sentieri delle Orobie, con protagonista lo skyrunner Marco Zanchi – racconta il regista Stefano Vedovati -. Il film ha partecipato a numerosi festival, ma visto il periodo che stiamo vivendo, abbiamo deciso di metterlo liberamente online per condividerlo con tutti”.

Così il regista bergamasco scrive alla nostra redazione che molto volentieri condivide questo straordinario filmato delle nostre montagne.

“Le emozioni di questa avventura sono racchiuse in un documentario che racconta le bellezze e la storia delle montagne bergamasche – continua Vedovati -. In un momento cosi difficile come quello che stiamo vivendo, ci troviamo ad affrontare difficoltà che mettono a dura prova la quotidianità. I sogni liberano la mente, e ci aiutano a ritrovare la voglia di andare avanti.

È con questo spirito che con Marco Zanchi vogliamo condividere con voi un sogno, un’emozione. Orobie d’un fiato non è una corsa o un record: è un viaggio, un’avventura. Percorrere le Alpi Orobie rigorosamente “d’un fiato”, da cima a fondo, da ovest a est, lungo il sentiero originale, circa 138 chilometri, un viaggio condiviso con tanti amici”.