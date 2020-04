L’allieva 2, Birdman o Zorro? La tv del 19 aprile

Per la prima serata in tv, domenica 19 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “L’allieva”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi.

Andranno in onda due episodi dal titolo “Le ossa della principessa” e “Il tempo di un battito”. Nel primo, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi. Nel secondo, Claudio e Alice continuano ad avere punti di vista opposti sull’amore. Nel frattempo Ambra scompare misteriosamente e Claudio sembra essere molto preoccupato. Una rapina in farmacia degenerata in omicidio porta Alice e Conforti a incontrare nuovamente Einardi, il quale anche stavolta non nasconde un vivo interesse per l’allieva. In Istituto, intanto, il Supremo prof. Malcomess, direttore dell’Istituto, comunica la decisione di ritirarsi.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Birdman”, Oscar 2015 per miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia. Diretto da Alejandro González Iñárritu, vede protagonisti Michael Keaton, Emma Stone ed Edward Norton. Un attore (Michael Keaton), celebre per aver prestato il volto a un iconico supereroe, sta allestendo una commedia da portare in scena a Broadway. Nei giorni precedenti alla prima, si ritroverà però a fare i conti con il proprio ego, tentando di recuperare i rapporti con la sua famiglia, la carriera e, in un’ultima analisi, anche se stesso.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Su Canale5 alle 21.05 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Dopo la pausa di domenica scorsa, giorno di Pasqua, la trasmissione torna con una serata ricca di argomenti e ospiti, sempre nel rispetto delle restrizioni anti-contagio per la pandemia Coronavirus. Verrà dato spazio agli aggiornamenti sull’emergenza Covid con esperti in collegamento.

Non mancherà, poi, l’intrattenimento, con tanti ospiti, quasi tutti in collegamento, molti dei quali reduci dall’esperienza del Grande Fratello Vip. Sono annunciati Antonella Elia con il suo fidanzato, Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E verranno riaperte le porte del Drive In di “Live”.

Su La7 alle 20.35 andrà in onda “Non è L’Arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The legend of Zorro”; su Italia1 alle 21.20 “Ti presento i miei”; su Rai4 alle 21.20 “Before I Go to Sleep”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bound – Torbido inganno”; su La5 alle 21.05 “Ossessione matrimonio”; su Iris alle 21.05 “Le relazioni pericolose”; s

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Wild Canarie”. Le Isole Canarie sono di origine vulcanica. Qui sopravvivono piante ed animali, che hanno imparato a sfruttare un territorio che può essere davvero aspro.

Su Real Time alle 21.30 prenderà il via “The Facchinettis”, serie che racconta la quotidianità dei Facchinetti. A partecipare alle riprese sono stati Francesco, il padre Roby, ex membro dei Pooh, la moglie Wilma e i loro figli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Al Bano – Una voce nel sole” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.