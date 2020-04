La Casa Natale di Gaetano Donizetti: uno spaccato di città dedicato all’infanzia del compositore

Spartana, a tratti troppo piccola, la Casa Natale di Gaetano Donizetti non era certamente il luogo migliore dove alloggiare una famiglia numerosa.

Eppure la struttura di via Borgo Canale 14 accolse il 29 novembre 1797 i primi vagiti del compositore bergamasco, figlio di Andrea Donizetti e Domenica Nava

Per conoscere la situazione dell’epoca basta rileggere la lettera inviata dallo stesso musicista il 15 luglio 1843: al maestro Johann Simon Mayr “Viddi […] in pittura il paese dov’ella nacque, e la cosa mi ha fatto sommo piacere, – la mia nascita fu più segreta però, poiché nacqui sotto terra in Borgo Canale. Scendevasi per una scala di cantina ov’ombra di luce non mai penetrò. – E siccome gufo presi il mio volo […]”.

Lo spazio abitato da Donizetti era soltanto il seminterrato di un edificio medievale sopraelevato nel XVII secolo, composto da due stanze che fungevano da cucina e camera da letto, oltre che dai locali adibiti a pozzo e ghiacciaia.

Posto nei pressi della sede del Monte dei Pegni dove lavorava il padre come guardiano, l’edificio venne abitato dalla famiglia dell’operista sino al 1805 quando si trasferirono in Piazza Nuova, rinominata in seguito Piazza Mascheroni.

Acquistato dal Comune di Bergamo nel 1925, la struttura venne dichiarata “monumento nazionale”, venendo però recuperata e ristrutturata soltanto all’inizio degli anni 2000.

Nel 2009 la casa venne definitivamente aperta al pubblico e ancora oggi consente ai visitatori di ripercorrere le vicende che caratterizzarono la vita di Gaetano Donizetti.

Fonti

Paolo Fabbri; Donizetti ritratto in piedi: il Museo Donizettiano a Bergamo; Bergamo; Sestante; 2016

Luigi Pelandi; Attraverso le vie di Bergamo Segreta; Bergamo; Bolis; 1967