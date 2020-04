Giro d’Italia Virtual, piazza d’onore per Arianna Fidanza nella tappa inaugurale

Il Coronavirus ha impedito a milioni di persone di potersi godere le bellezze offerte dalla primavera, ma non di potersi divertire in bicicletta.

A dimostrarlo è il Giro d’Italia Virtual, una competizione online che consente a appassionati e tifosi di competere lungo le strade della Corsa Rosa a fianco degli atleti che il prossimo 9 maggio avrebbero dovuto prendere il via da Budapest.

L’iniziativa, lanciata da RCS Sport e Gazzetta dello Sport, ha alzato il sipario nella giornata di sabato 18 aprile con alcuni professionisti che si sono sfidati a distanza nella prima delle sette tappe in programma.

A mettersi in luce sugli strappi abruzzesi è stata la bergamasca Arianna Fidanza che, in compagnia di Maria Giulia Confalonieri, ha tagliato virtualmente il traguardo di Tortoredo Lido al secondo posto.

Le due azzurre hanno infatti completato i 32 chilometri in programma in 2h14’12”, concludendo la prova femminile con 4’18” di ritardo dal coppia della Trek-Segafredo composta da Elisa Longo Borghini e Lizzie Deignan.

In campo maschile successo per Alexey Lutsenko e Davide Martinelli (Astana Pro Team) che hanno realizzato il miglior tempo davanti al campione europeo Elia Viviani e al portacolori del Team Colpack Samuele Zoccarato (Nazionale Italiana).

“È una grande soddisfazione constatare quanto il ciclismo sia sempre più senso di appartenenza e fonte di ispirazione, soprattutto in un momento così complicato che tutti stiamo vivendo, carico di sfide che il ciclismo è capace di raccogliere – ha sottolineato il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco -. La partecipazione della Nazionale, sia uomini anche U23, che donne, a questa iniziativa, il cui scopo benefico rende ancor più onore al nostro sport, è inoltre una forte dichiarazione del senso di appartenenza non solo alla maglia azzurra, ma ad una squadra ancora più ampia: quella del ciclismo. Una squadra che è composta da atleti, addetti ai lavori e tifosi. Facciamo Squadra. Oggi più che mai. Perché solo così possiamo vincere. In attesa del Giro d’Italia che attraversi il nostro paese per rendere omaggio alle sue meraviglie e che sarà, indiscutibilmente, il simbolo della rinascita”.

La sfida più ardua che atleti e amatori dovranno affrontare rimane comunque quella con il Covid-19 che sta colpendo duramente il nostro paese.

Partecipando al Giro d’Italia Virtual sarà infatti possibile prendere parte alla raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana che da diverse settimane è in prima linea con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo e screening.