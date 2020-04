Fate ginnastica con Valentina: allenamento arti superiori, il video

L’emergenza Coronavirus ci ha costretti in casa ormai da settimane. Per rimetterci un po’ in forma Bergamonews ha chiesto ad un’esperta di accompagnarci e darci qualche pillola di lezione di ginnasta. Consigli semplici, utilissimi e quanto più necessari. Cari lettori, vi affidiamo a Valentina Lato. (leggi qui)

Video-lezione 3: squat

Lo squat è uno degli esercizi più comuni ed utilizzati per l’allenamento degli arti inferiori. Consiglio di utilizzare una sedia per imparare la corretta esecuzione, sia in fase di discesa che in fase di salita. E’ fondamentale la posizione di partenza. Se partiamo dalla posizione eretta, l’appoggio dei piedi è posto alla stessa larghezza dei fianchi, con le punte leggermente ruotate verso l’esterno (extraruotate). Il movimento inizia con la spinta del bacino in direzione posteriore, come se fossimo alla ricerca di una sedia sulla quale appoggiarci; a questo movimento segue la flessione delle ginocchia. Quest’ultime dovranno attivare una leggerissima spinta verso l’esterno durante le due fasi del lavoro (salita e discesa).

Se invece scegliamo di partire da seduti, è opportuno focalizzarsi sull’avampiede, che diventa il punto da cui sviluppare la forza per la risalita. I piedi restano completamente appoggiati a terra alla larghezza dei fianchi e leggermente più avanti rispetto alla linea delle ginocchia. Una volta effettuata la spinta sugli avampiedi, si estendono le ginocchia e le anche fino al raggiungimento della posizione eretta.

SOCIAL

SITO https://www.valentinalato.it/

FACEBOOK https://www.facebook.com/wellnessvale

TWITTER https://twitter.com/MovimentoeBene1

INSTAGRAM https://www.instagram.com/movimento_e_benessere/

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC4COs9Ox71kkfXCrT9O0ACg