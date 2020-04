Duracell, Fondazione Creberg, Enpaia e… la solidarietà nell’emergenza Coronavirus

Tante aziende ed enti sostengono gli ospedali bergamaschi impegnati nella lotta contro il Coronavirus. Sono tante le iniziative solidali e la generosità per aiutarli a far fronte alla pandemia.

Ecco la panoramica delle nuove donazioni.

Duracell, il marchio leader di batterie, ha voluto regalare la sua carica con “RicarichiAMO CHI È IN PRIMA LINEA”: una donazione iniziale di 50mila euro e una raccolta fondi che serviranno ad alimentare la campagna avviata da Cesvi in favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dell’ospedale da campo degli Alpini di Bergamo e a tutela delle persone anziane e più fragili che vivono nelle zone più colpite dall’epidemia. Contribuire è semplice: andando sul sito https://www.cesvi.org/duracell-per-cesvi/, Duracell farà una donazione extra di 2 euro al Cesvi per ogni acquisto di batterie sui siti online di Amazon e di Esselunga. Sempre dallo stesso sito sarà, inoltre, possibile fare una donazione diretta a Cesvi.

Un aiuto a chi è in prima linea per fronteggiare l’emergenza del coronavirus e a chi la deve combattere in trincea, chiuso nella propria casa. I fondi raccolti saranno infatti destinati a rafforzare i reparti di terapia intensiva dell’ospedale bergamasco e dell’ospedale da campo tramite l’acquisto di materiali indispensabili come mascherine, camici, ventilatori e altri dispositivi respiratori.

Ma non solo: per aiutare gli anziani e le fasce più vulnerabili della popolazione, Cesvi ha messo in campo servizi socio-assistenziali per fornire aiuto nella consegna di pasti, della spesa, nella distribuzione di mascherine e medicinali a domicilio, ma anche forme di assistenza ai soggetti più fragili per prevenire fenomeni di isolamento e solitudine, che in queste settimane sono diventati molto più frequenti. Un aiuto, questo, che Cesvi estende dalla Bergamasca fino al Municipio VI di Milano, con l’obiettivo di servire quasi 3mila persone (1.500 tra Bergamo, Gorle e Orio al Serio, e 1.250 a Milano). Ma è un numero che può crescere ed espandersi anche ad altre province in cui Cesvi è presente, se si raccolgono i fondi necessari.

Inoltre, Duracell ha fatto la prima donazione e, per ogni prodotto acquistato sui siti online di Amazon e di Esselunga anche tramite https://www.cesvi.org/duracell-per-cesvi/, farà una donazione extra di 2 euro al Cesvi impegnato a sostenere i reparti di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dell’Ospedale da campo degli Alpini di Bergamo e ad assistere centinaia di anziani e persone sole che vivono nelle zone più colpite dall’epidemia. Per informazioni: https://www.cesvi.org/duracell-per-cesvi/: dallo stesso sito sarà possibile fare una donazione direttamente a Cesvi.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Enpaia ha deliberato una donazione di 10mila euro per tre strutture ospedaliere impegnate in prima linea contro l’epidemia da Coronavirus. L’ospedale Luigi Sacco di Milano, l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma (dove è stato isolato, per la prima volta in Italia, il virus ad inizio epidemia), riceveranno 10mila euro ciascuno. Un segnale di attenzione, da parte della Fondazione Enpaia, nei confronti di tre strutture sanitarie che si sono trovate in prima linea sin dalle prime fasi dell’epidemia, nelle zone più colpite, e si sono impegnate senza riserve e al massimo delle loro possibilità per garantire le cure ai malati e nello stesso tempo continuare il lavoro di ricerca per attenuare l’impatto dell’epidemia e debellarla.

Banco BPM e Fondazione Credito Bergamasco hanno disposto contributi complessivi di 230mila euro in favore di istituzioni e associazioni, bergamasche e bresciane, impegnate in prima linea. Il programma di interventi prevede significativi contributi liberali, alcuni già erogati, altri in corso di rapida erogazione:

– all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all’ospedale Bolognini di Seriate, agli Spedali Civili di Brescia, alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, per acquisto di materiali e/o per forniture e/o per prestazioni in relazione alle attività di cura;

– all’Associazione Diakonia di Bergamo;

– all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo per l’acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione) per il personale infermieristico (Progetto OPI BG “Insieme ce la possiamo fare“);

– alla Fondazione Carisma di Bergamo a supporto delle attività di cura e di assistenza (residenziale e domiciliare) delle persone anziane e/o di persone ammalate;

– all’ Istituto Angelo Custode di Bergamo a sostegno delle attività di cura e di assistenza residenziale di persone affette da disabilità;

– al Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Comune di Bergamo, per sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali della Città di Bergamo;

– alla Fondazione Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo a supporto alla ricerca medica e scientifica.

Per informazioni: www.fondazionecreberg.it

L’Associazione Notarile Bergamo 302, fondata su iniziativa del Consiglio Notarile di Bergamo nel 1998 per consentire la migliore gestione delle procedure esecutive in materia di aste immobiliari, ha donato 100mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII, per contribuire a sostenere in modo concreto gli operatori sanitari impegnati quotidianamente, durante questa situazione di emergenza sanitaria, nella cura dei malati.

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha raccolto 66.100 euro da destinare all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo per l’acquisto di ventilatori e dispositivi di protezione da impiegare nella lotta al Coronavirus. L’eccellente risultato è frutto dell’asta online promossa sulla piattaforma “6enough” che ha avuto come protagonisti assoluti alcuni cimeli raccolti dalla 31enne veneziana nella sua carriera. A destar grande attenzione dei partecipanti è stata senza dubbio la tuta indossata dall’azzurra nella rassegna iridata dello scorso anno e assegnata per 5.500 euro, tuttavia un particolare interesse si è riscontato anche per gli occhialini utilizzati a Pechino 2008, venduti per 4.550 euro.

I membri di un gruppo Facebook chiamato Immigration Family: ragazzi e ragazze di origine marocchina presenti sul territorio nazionale, dislocati in varie regioni d’Italia. Finora hanno donato a scopo benefico 1.740 euro destinati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. “Al di là della nostra provenienza – spiega uno dei membri – consideriamo la nostra Cara Italia casa nostra” perché “ci ha dato e continua a darci molto. La terra dove abbiamo trovato la nostra vita, i nostri amori e le nostre famiglie. Ed è proprio per questo, considerato il periodo di grande emergenza che sta attraversando, che il loro gruppo ha deciso di attivare una raccolta fondi da destinare ad una struttura sanitaria impegnata a fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Con la speranza – si augurano – che tutto torni presto alla normalità”.

Dopo aver già sostenuto una raccolta fondi per il Papa Giovanni XXIII, il Roma Club Bergamo ha indetto un’asta per aggiudicarsi la maglietta indossata e autografata da Gianluca Mancini. La divisa, regalata in occasione di Sassuolo-Roma dal difensore al piccolo tifoso Niccolò, membro del Roma Club Bergamo, è stata messa in vendita con l’obiettivo di devolvere il ricavato alla principale struttura sanitaria della città lombarda. L’asta si è conclusa ieri, e la preziosa maglietta è stata aggiudicata per la somma di mille euro da un tifoso giallorosso di Roma. Il vincitore, oltre ad aver già inviato il bonifico destinato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ha rinunciato alla maglietta appena acquistata per lasciarla al precedente proprietario, il giovane Niccolò.

L’ASD Fiorente 1946 Colognola ha scelto di scendere in campo in prima linea per combattere le difficoltà del suo quartiere dettate dall’emergenza Covid-19.

Il Consiglio Direttivo e tutto lo staff societario, con il supporto della Parrocchia e l’aiuto dei volontari, hanno deciso di organizzare una consegna di generi alimentari per le famiglie più bisognose di Colognola. Un gesto che sperano essere d’aiuto a superare un momento così difficile.

Nella giornata di sabato 18 aprile verranno distribuiti, perciò, alle famiglie individuate con l’aiuto della Signora Samantha Baleri e del parroco, don Francesco Poli, un kit alimentare composto da: 1 chilogrammo di sale, 1 chilogrammo di zucchero, 1 litro d’olio d’oliva, 2 confezioni di passata di pomodoro, 2 chilogrammi di pasta, 2 pacchi di pane a fette, 4 confezioni di legumi in scatola, 10 uova e 2 litri di latte UHT. Un lavoro che svolgeranno in prima persona dei volontari della ASD Fiorente 1946 Colognola. Dall’associazione aggiungono: “Cogliamo l’occasione per ringraziare don Francesco Poli per i locali che ci concede, fondamentali per il buon compimento dell’iniziativa, ma in particolar modo un ringraziamento straordinario va al ristorante One Love di Colognola, alla famiglia Cerea del Ristorare DaVittorio e al Signor Edoardo Ruggeri della ditta 3DZ per tutti i materiali forniti, un ringraziamento di cuore anche alle Signore Antonella Iodice, Samantha Baleri e Cristina Lagana per la passione e l’impegno messo in questa iniziativa. Un ultimo, ma non per importanza, grazie va anche al gruppo Whatsapp amicheXamiche per le importantissime donazioni economiche. In una situazione così critica come quella che stiamo affrontando tutte queste realtà orobiche e lombarde hanno dimostrato ancora una volta di che pasta e di che cuore sono fatte, combattendo a testa alta, ognuno con i propri mezzi e la propria generosità questo nemico. Un saluto davvero sentito anche a tutto il nostro quartiere così silenzioso ma mai spento in questi giorni. La nostra corazza e la nostra volontà d’animo ci permetterà di superare questa immensa sfida per tornare a vivere e sorridere, abbracciandoci e tifando sul nostro amato campo da calcio”.