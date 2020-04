Costa di Mezzate piange Carlo Andreoletti: “Un riferimento per il paese”

Costa di Mezzate piange Carlo Andreoletti, presidente dell’associazione “Feste in Costa”, sodalizio che raggruppando le Associazioni di Costa di Mezzate organizza Magie al Borgo.

Marco Caglioni, che ha collaborato con lui per organizzare tante iniziative sul territorio, in un post su Facebook scrive: “Carlo Andreoletti purtroppo ci ha lasciato. Siamo senza parole, ha lottato tanto ma purtroppo non ce l’ha fatta. È stato un amico, un compagno di viaggio in Feste in Costa e in Progetto Comune Costa di Mezzate, una persona di riferimento per tutti noi e per il paese di Costa di Mezzate. Ci mancherai tanto. Non amo rendere queste cose “troppo” pubbliche ma in questo momento in cui non è possibile esprimere la propria vicinanza alla famiglia e salutare Carlo mi sembra doveroso trovare un modo per salutarlo”.

Lo ricorda anche il vicepresidente vicario dell’Avis di Brusaporto, Giovanni Rossi: ” Un altro amico di Avis e non solo ci ha lasciato troppo presto!!! Ciao Carlo Andreoletti R.I.P”.

Il gruppo di protezione civile intercomunale di Montello e Costa di Mezzate si unisce al dolore dei cari: “Abbiamo appreso della notizia che Carlo Andreoletti ci ha lasciato. Era presidente di Feste in Costa sodalizio che raggruppando le Associazioni di Costa di Mezzate organizzava Magie al Borgo.

Vogliamo ricordarlo anche noi che lo abbiamo conosciuto, lavorando con lui, abbiamo apprezzato la sua persona per la disponibilità e la cordialità. Ciao Carlo riposa in pace”.