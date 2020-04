Coronavirus: dimessi due pazienti di Bergamo in cura all’ospedale di Catanzaro

Sono stati dimessi i due pazienti di Bergamo in cura dallo scorso 18 marzo per coronavirus, nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Arrivati in condizioni molto gravi, erano stati ricoverati prima in Rianimazione, dopo una decina di giorni estubati e trasferiti in Reparto. Le loro condizioni sono progressivamente e lentamente migliorate.

Come riporta Catanzaroinforma.it, ora sono pronti a rientare a Bergamo con un volo in partenza da Lamezia Terme. In Lombardia proseguiranno la loro riabilitazione.