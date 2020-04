Champions, prove di ripartenza: l’Atalanta forse in campo a Ferragosto

Potrebbe essere un Ferragosto di Champions, il prossimo, per l’Atalanta. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma stando a quanto riportato da Sky Sport pare che l’Uefa abbia pronto il piano per portare a termine le sue competizioni in estate.

Tra martedì 21 e giovedì 23 aprile si potrebbe decidere tutto. Tre giorni durante i quali si parlerà anche delle date delle coppe, attraverso due scenari, di cui uno al momento ritenuto – da tutti – di gran lunga il più attendibile ed affine alla realtà.

Eccolo.

Il 7 e l’8 agosto – a campionati nazionali teoricamente terminati – sono stati indicati come i giorni della ripartenza, per disputare il ritorno degli ottavi di finale. Toccherebbe a Juventus (battuta 1-0 in Francia dal Lione) e Napoli (dopo l’1-1 interno col Barcellona).

Da quel punto in avanti, per chi resterà in corsa, sarà un tour de force, con una partita ogni tre giorni. L’Atalanta entrerà in scena l’11 o il 12 agosto per il l’andata dei quarti, con ritorno il 14 o 15.

Poi 18, 19, 21 e 22 agosto saranno le date delle semifinali di andata e ritorno, con finale il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul.

È già stata prevista anche la prima giornata della fase a gruppi della stagione 2020-’21, fissata per il 20 ottobre.

Per quanto riguarda l’Europa League, invece, i primi a scendere in campo sarebbero Roma e Inter, il 2 o il 3 agosto, rispettivamente a Siviglia e in casa contro il Getafe. Loro, devono ancora disputare le partite di andata degli ottavi, con ritorno fissato al 6. E poi: 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con finale il 27 in Polonia, all’Arena di Danzica.