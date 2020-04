Acquisti dai produttori locali, è online la “Bottega diffusa”

Ha aperto la “Bottega diffusa”. L’iniziativa, promossa da Slow Food Bergamo, ha l’obiettivo di collegare consumatori e produttori locali a filiera corta che in un periodo come questo, con le restrizioni per l’emergenza Coronavirus, hanno deciso di effettuare consegne a domicilio.

Accessibile al google site https://sites.google.com/conceptstrategy.it/bottegadiffusa/home-page, volutamente semplice, al momento raccoglie già oltre 70 produttori e la mappa caricata quando è stato aperto è stata visualizzata oltre 1.300 volte in una settimana.

In un unico portale sono stati raggruppati i produttori che partecipano al Mercato della Terra di Bergamo, tutte le liste pubblicate da Mercato e Cittadinanza, Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo e Slow Food Valli Orobiche.

Per conoscere le realtà aderenti alla “Bottega diffusa”, verificarne i dati, i prodotti e le modalità di consegna e di contatto clicca qui. L’elenco è suddiviso per area geografica e per categoria merceologica in modo da poter scegliere l’azienda agricola che produce ciò che interessa al cliente e gli è più vicina.

In un periodo in cui niente pare essere “normale” e in cui le nostre abitudini sono state eccezionalmente stravolte, per un po’ di tempo, non saremo più noi ad andare alla bancarella del produttore, ma sarà lui a consegnarci direttamente a casa il suo prodotto.