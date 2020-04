Visita guidata alla città con gli occhi degli scrittori del passato: si parte da Buzzati

Nicola Eynard, professione architetto, in questi giorni di quarantena forzata ha realizzato dei brevi video per raccontare la nostra città con gli occhi e le parole di alcuni grandi scrittori del passato, oppure per presentare degli angoli di Bergamo a lui particolarmente cari.

Li ha pubblicati su Youtube e sul suo profilo Facebook. “In questi tempi così difficili e duri per tutti potrebbero essere una piccola distrazione per alleggerire le nostre giornate”, commenta. Ve li proponiamo in una serie a puntate. La prima parla di Bergamo vista dall’indimenticabile Dino Buzzati.